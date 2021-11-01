В реорганизацию бывшей столичной промзоны Южное Очаково инвестируют 125 млрд рублей

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что инвестиции в преобразование территорий бывшей промзоны Южное Очаково площадью 26 га составят около 125 млрд рублей.

Об этом информирует НСН.

По словам Ефимова, ежегодные поступления в бюджет после реорганизации объекта превысят 16 млрд рублей.

«Здесь планируется создание новых производств, которые дадут городу почти 11 тыс. новых рабочих мест», — добавил он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков в беседе с kp.ru в рамках деловой программы Moscow Urban Forum рассказал о работе по благоустройству в городе.