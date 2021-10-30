В Адыгее рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

В Адыгее рассказали о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

«В Адыгее достигнут показатель иммунизации 50%. На сегодняшний день от коронавируса привиты 144 560 жителей республики при плановом показателе 288 тыс. вакцинированных, или 80% взрослого населения. Достижение указанной численности привитых позволит сформировать коллективный иммунитет и остановить распространение коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС сообщение регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Согласно данным на 30 октября, за сутки в России выявили 40 251 случай инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии подтвердили 8 472 797 случаев COVID-19.

28 октября губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан региона не было соответствующей прививки.