Александр Малькевич предложил награждать сделавших прививку от COVID-19 россиян

Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич во время обсуждения ситуации вокруг COVID-19 в медиацентре «Патриот» предложил поощрять граждан, сделавших прививку от коронавируса.

«В эфире «Места встречи» мы тогда говорили много раз — плюшки, бонусы, где награды для тех, кто вакцинируется?» — цитирует журналиста ФАН.

По его словам, не стоит акцентировать внимание на противниках вакцинации.

Вместо этого, считает Малькевич, нужно поддерживать «сознательных россиян, которые защитили от опасного вируса себя, родных, коллег и окружающих».

28 октября губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан региона не было соответствующей прививки.