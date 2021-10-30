Александр Малькевич предложил награждать сделавших прививку от COVID-19 россиян

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Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич во время обсуждения ситуации вокруг COVID-19 в медиацентре «Патриот» предложил поощрять граждан, сделавших прививку от коронавируса.
Александр Малькевич предложил награждать сделавших прививку от COVID-19 россиян
  • Reuters

«В эфире «Места встречи» мы тогда говорили много раз — плюшки, бонусы, где награды для тех, кто вакцинируется?» — цитирует журналиста ФАН.

По его словам, не стоит акцентировать внимание на противниках вакцинации.

Вместо этого, считает Малькевич, нужно поддерживать «сознательных россиян, которые защитили от опасного вируса себя, родных, коллег и окружающих».

28 октября губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан региона не было соответствующей прививки.

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