У жительницы Якутии изъяли почти 7 кг рассыпного золота

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У уроженки Свердловской области в Якутии изъяли 6,6 кг рассыпного золота на сумму свыше 30 млн рублей. Её дело рассмотрит суд.

«Сотрудниками УФСБ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлена жительница города Нерюнгри 1960 года рождения, у которой изъято рассыпное золото общим весом более 6,6 килограммов. Женщина планировала сбыть природное сырьё в другом регионе», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы управления ФСБ России по Республике Саха.

Уточняется, что она привезла золото на железнодорожный вокзал Нерюнгри.

Отмечается, стоимость изъятого драгметалла составила около 32 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Нерюнгринский городской суд для рассмотрения по существу.

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