Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2,5 км над уровнем моря.

«Пепловый шлейф на высоте до 2,5 км над уровнем моря протянулся на 28 км к востоку от вулкана», — приводит Интерфакс сообщение Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

В Главном управлении МЧС по Камчатскому краю сообщили, что на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет.

20 октября сообщалось, что пепловый шлейф камчатского вулкана Карымский, который образовался в результате выброса пепла, растянулся на 89 км.