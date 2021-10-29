В Подмосковье увеличат выплату на первого ребёнка в малоимущих семьях

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Выплату на первого ребёнка в малоимущих семьях в Московской области увеличат в 2022 году до 13 869 рублей.
В Подмосковье увеличат выплату на первого ребёнка в малоимущих семьях
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Как напомнила зампред правительства региона Ирина Каклюгина, выплата положена при рождении или усыновлении первого ребёнка. На неё могут рассчитывать семьи, где доход на человека не превышает 29 882 рублей.

Выплату начисляют до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.

Также в регионе предусмотрено пособие на детей в возрасте от трёх до семи лет.

«Такое пособие получают семьи, чей среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума», — уточнила Каклюгина.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News напомнила о льготах для многодетных семей в России.

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