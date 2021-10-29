В Петербурге прошли антитеррористические учения ЗВО
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
В ходе манёвров военнослужащие предотвратили попытку захвата вертолёта Ми-8 условными террористами.
«Террористическая группа в количестве десяти человек попыталась захватить транспортный вертолёт Ми-8, а также совершила нападение на контрольно-пропускной пункт и склад горючих и смазочных материалов», — заявили в пресс-службе.
Для отражения условного нападения прибыла оперативная группа ЗВО и подразделение МВД.
Участники тренировки использовали дымовые шашки, взрывпакеты и холостые боеприпасы.
Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.