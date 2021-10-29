В Петербурге прошли антитеррористические учения ЗВО

В Санкт-Петербурге прошли антитеррористические учения оперативной группы отдельной бригады МТО Западного военного округа.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

В ходе манёвров военнослужащие предотвратили попытку захвата вертолёта Ми-8 условными террористами.

«Террористическая группа в количестве десяти человек попыталась захватить транспортный вертолёт Ми-8, а также совершила нападение на контрольно-пропускной пункт и склад горючих и смазочных материалов», — заявили в пресс-службе.

Для отражения условного нападения прибыла оперативная группа ЗВО и подразделение МВД.

Участники тренировки использовали дымовые шашки, взрывпакеты и холостые боеприпасы.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.