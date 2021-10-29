В Севастополе рассказали о субсидиях для бизнеса, пострадавшего из-за пандемии

В Севастополе предприниматели, пострадавшие из-за пандемии COVID-19, получили федеральные и региональные субсидии на сумму 13,2 млрд рублей.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Меры поддержки в Севастополе составили 13,22 млрд рублей, из которых почти 9,5 млрд — федеральные ресурсы и более 3,5 млрд — региональные. Всего поддержку получили более 56 тыс. человек», — заявил директор Департамента экономического развития Денис Профатилов на пленарном заседании городского законодательного собрания.

Отмечается, что в конце 2019 года был создан центр «Мой бизнес», который оказывает широкий спектр услуг и мер господдержки предпринимателям. В 2020 и 2021 годах туда обратились почти все субъекты МСП, отметил Профатилов.

«С 1 июля 2020 года в центр поступило более 14 тыс. обращений на горячую линию в период пандемии, просмотрено порядка 7 тыс. вебинаров на всех ресурсах центра, поддержку получили более 12 тыс. субъектов МСП», — сообщил он.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.