В ОНК рассказали об условиях содержания в спецприёмнике лидера группы «Аркадий Коц» Медведева

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RT
Лидер музыкальной группы «Аркадий Коц» Кирилл Медведев помещён в спецприёмник №1 для административно арестованных. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
В ОНК рассказали об условиях содержания в спецприёмнике лидера группы «Аркадий Коц» Медведева
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«Кирилл Медведев был арестован на десять суток по обвинению в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Он вину не признаёт и утверждает, что был задержан за то, что «защищал от сноса и уничтожения историческое наследие — дома на Сретенке», — сказал один из членов комиссии.

По его словам, музыкант содержится в многоместной камере, у него девять соседей.

Он рассказал, что Медведев не курит и «единственная его просьба по условиям содержания касалась перевода к некурящим соседям».

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