Москва приняла участие во Всемирном саммите по будущему туризма в Барселоне

Заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что столица приняла участие во Всемирном саммите по будущему туризма, который состоялся 26—27 октября в Барселоне в смешанном формате.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Во всех странах сфера туризма столкнулась с колоссальными трудностями из-за пандемии. Москва оказала адресную финансовую поддержку отрасли — были введены гранты для оплаты налога на имущество, субсидии на покупку оборудования, компенсации процентов по кредитам и части затрат на коммунальные услуги», — сказала Сергунина.

По её словам, вместе с другими регионами столица развивает национальный туристический сервис Russpass.

Заммэра также напомнила, что недавно был представлен гастрономический гид Michelin по московским заведениям, который поспособствует росту турпотока после пандемии.

Участниками саммита стали более 300 экспертов. Москву представила зампред комитета по туризму Алина Арутюнова.

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