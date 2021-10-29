Москва приняла участие во Всемирном саммите по будущему туризма в Барселоне

Короткая ссылка
Заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что столица приняла участие во Всемирном саммите по будущему туризма, который состоялся 26—27 октября в Барселоне в смешанном формате.
Москва приняла участие во Всемирном саммите по будущему туризма в Барселоне
  • © РИА Новости/Евгений Одиноков

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Во всех странах сфера туризма столкнулась с колоссальными трудностями из-за пандемии. Москва оказала адресную финансовую поддержку отрасли — были введены гранты для оплаты налога на имущество, субсидии на покупку оборудования, компенсации процентов по кредитам и части затрат на коммунальные услуги», — сказала Сергунина.

По её словам, вместе с другими регионами столица развивает национальный туристический сервис Russpass.

Заммэра также напомнила, что недавно был представлен гастрономический гид Michelin по московским заведениям, который поспособствует росту турпотока после пандемии.

Участниками саммита стали более 300 экспертов. Москву представила зампред комитета по туризму Алина Арутюнова.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что аналитики сервиса Tvil.ru назвали самые популярные направления в России для зимнего отдыха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить