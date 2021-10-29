На Пискарёвском кладбище прошла церемония с участием советских ветеранов и ветеранов стран-союзников

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На Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония с участием советских ветеранов и ветеранов стран-союзников. 29 октября — День памяти сожжённых немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области.

Группа французских экспертов из Министерства культуры Франции приехала в Россию для совместной работы с российскими поисковыми отрядами для проведения поисковых работ.

Проект организован при поддержке администрации Петербурга, Росгвардии, Минобороны России, Минкультуры России и Российского союза ветеранов.

Ранее ОТР сообщало, что в Брянской области перезахоронили останки 43 бойцов Красной армии. Церемонии прошли в посёлке Рождественском и селе Новоямском.

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