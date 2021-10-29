На Пискарёвском кладбище прошла церемония с участием советских ветеранов и ветеранов стран-союзников

На Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония с участием советских ветеранов и ветеранов стран-союзников. 29 октября — День памяти сожжённых немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области.