На Пискарёвском кладбище прошла церемония с участием советских ветеранов и ветеранов стран-союзников
Группа французских экспертов из Министерства культуры Франции приехала в Россию для совместной работы с российскими поисковыми отрядами для проведения поисковых работ.
Проект организован при поддержке администрации Петербурга, Росгвардии, Минобороны России, Минкультуры России и Российского союза ветеранов.
Ранее ОТР сообщало, что в Брянской области перезахоронили останки 43 бойцов Красной армии. Церемонии прошли в посёлке Рождественском и селе Новоямском.