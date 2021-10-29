Песков прокомментировал ситуацию с правами человека на фоне пандемии
- РИА Новости
Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин в своей статье, опубликованной в «Российской газете», заявил, что в условиях пандемий, усиления террористической активности и кризисов возрастает опасность произвольного вторжения законодателя в сферу конституционных прав человека.
Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать статью Зорькина, заявил, что пандемия коронавирусной инфекции является беспрецедентным вызовом.
«Конечно же... так или иначе де-факто она приводит к поражению граждан в некоторых свободах, неминуемо», — сказал он.
В Кремле объяснили, что «пандемия убивает» и речь идёт об угрозе жизни.
Песков подчеркнул, что «очень важно сделать всё, чтобы минимизировать это поражение в правах».