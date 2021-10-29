За сутки в России вновь зафиксирован максимум смертей пациентов с коронавирусом

За сутки в России умерли 1163 человека с коронавирусной инфекцией, это очередной максимум с начала пандемии. Накануне скончались 1159 пациентов.

РИА Новости

Общее число летальных исходов — 236 220. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса уточнили, что, в частности, в Москве умерли 93 человека, в Санкт-Петербурге — 76, в Подмосковье и Краснодарском крае — по 42.