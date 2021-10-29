Гендиректор компании — владельца ТЦ «Зимняя вишня» Богданова приговорена к 14 годам колонии
Гендиректор компании — владельца ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Юлия Богданова приговорена к 14 годам колонии по делу о пожаре.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее гособвинение запросило для неё 14,5 года лишения свободы.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети.
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