Гендиректор компании — владельца ТЦ «Зимняя вишня» Богданова приговорена к 14 годам колонии

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Гендиректор компании — владельца ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Юлия Богданова приговорена к 14 годам колонии по делу о пожаре.
Гендиректор компании — владельца ТЦ «Зимняя вишня» Богданова приговорена к 14 годам колонии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее гособвинение запросило для неё 14,5 года лишения свободы.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети.

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