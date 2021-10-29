Полиция задержала мужчину, ударившего ножом участкового в Красноярске

Красноярская полиция задержала мужчину, который ударил полицейского участкового ножом в лицо.

Как сообщает региональный главк полиции, участковый прибыл в квартиру красноярца, подозреваемого в мошенничестве, чтобы доставить его в отдел.

«Когда полицейский зашёл в квартиру, сожительница злоумышленника схватила его за руку, а мужчина оказал вооруженное сопротивление и ударил сотрудника ножом. Участковому удалось выйти из подъезда на улицу, где его коллега вызвал скорую помощь и подкрепление», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «незамедлительно на место происшествия прибыл наряд … который задержал указанных граждан».