В России потушили 6 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы в России за сутки потушили шесть природных пожаров на площади 1059 га.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 28.10.2021, в России лесопожарными силами ликвидировано шесть лесных пожаров на площади 1059 га», — приводит РИА Новости сообщение Авиалесоохраны.

Отмечается, что к полуночи 29 октября в России действовало шесть лесных пожаров на площади 236 га, их активно тушили.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Хабаровском крае: там действует два пожара на площади 220 га.

Ранее сообщалось, что федеральное финансирование охраны лесов от пожаров в Якутии увеличено более чем на 1 млрд рублей.