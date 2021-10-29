В России потушили 6 природных пожаров за сутки
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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 28.10.2021, в России лесопожарными силами ликвидировано шесть лесных пожаров на площади 1059 га», — приводит РИА Новости сообщение Авиалесоохраны.
Отмечается, что к полуночи 29 октября в России действовало шесть лесных пожаров на площади 236 га, их активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Хабаровском крае: там действует два пожара на площади 220 га.
Ранее сообщалось, что федеральное финансирование охраны лесов от пожаров в Якутии увеличено более чем на 1 млрд рублей.