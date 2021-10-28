Лебедев высказался о ситуации с игравшей Марину Вульф в скетч-шоу актрисой

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал ситуацию с игравшей Марину Вульф в скетч-шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина актрисой, которую приговорили к трём месяцам колонии.

По словам Лебедева, его «бесит», что либеральная пресса обсуждает, что «посадили» актрису, которая играет вымышленного представителя МВД Марину Вульф в сериале на YouTube про Наливкина.

«Играет её женщина, видимо с непростой судьбой, которая когда-то уже сидела в тюрьме... Сидела-сидела, потом её досрочно освободили, и у неё есть условие освобождения, что она должна себя хорошо вести... И она эти правила нарушила, собственно, сейчас её за это посадили на три месяца в колонию для того, чтобы она подумала над своим поведением», — сказал Лебедев.

Он добавил, что «никакого отношения это не имеет к тому, что авторы сериала каким-то образом обидели полицию».

«Все остальные участники этого шоу продолжают снимать ролики, никого не трогают. Просто женщина, у которой и так непростая криминальная история, повела себя плохо и её за это наказали», — сказал он.

Ранее РБК писал, что в Приморском крае суд приговорил к трём месяцам колонии 43-летнюю Ларису Кривоносову, игравшую в скетч-шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина.