Лебедев высказался о ситуации с игравшей Марину Вульф в скетч-шоу актрисой

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Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал ситуацию с игравшей Марину Вульф в скетч-шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина актрисой, которую приговорили к трём месяцам колонии.
Лебедев высказался о ситуации с игравшей Марину Вульф в скетч-шоу актрисой
  • © Прекрасная Россия бу-бу-бу / youtube.com

По словам Лебедева, его «бесит», что либеральная пресса обсуждает, что «посадили» актрису, которая играет вымышленного представителя МВД Марину Вульф в сериале на YouTube про Наливкина.

«Играет её женщина, видимо с непростой судьбой, которая когда-то уже сидела в тюрьме... Сидела-сидела, потом её досрочно освободили, и у неё есть условие освобождения, что она должна себя хорошо вести... И она эти правила нарушила, собственно, сейчас её за это посадили на три месяца в колонию для того, чтобы она подумала над своим поведением», — сказал Лебедев.

Он добавил, что «никакого отношения это не имеет к тому, что авторы сериала каким-то образом обидели полицию». 

«Все остальные участники этого шоу продолжают снимать ролики, никого не трогают. Просто женщина, у которой и так непростая криминальная история, повела себя плохо и её за это наказали», — сказал он.

Ранее РБК писал, что в Приморском крае суд приговорил к трём месяцам колонии 43-летнюю Ларису Кривоносову, игравшую в скетч-шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина.

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