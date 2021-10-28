В РБК сообщили об атаке антипрививочников из-за опроса о вакцинации от COVID-19

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Руководитель объединённой редакции РБК Пётр Канаев рассказал, что Telegram-канал медиахолдинга столкнулся с атакой антипрививочников после опроса о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
В РБК сообщили об атаке антипрививочников из-за опроса о вакцинации от COVID-19
  • AP

Канаев напомнил, что за сутки в России заболели коронавирусом 40 тыс. человек.

«А у противников прививок появился новый лозунг — «Добьём РБК!!!». Они им вооружились после нашего опроса на тему возможных ограничений для непривитых. Опрос перепостили звёздные антипрививочники, Telegram-каналы специалистов по «сопротивлению новому мировому порядку» и так далее», — заявил он в своём Facebook.

По его словам, противники вакцинации «нагнали кучу людей и ботов».

«Они «добивают РБК» (не добьют) за то, что мы — журналисты, мы задаём вопросы. Пишут тысячи одинаковых комментариев, жалуются Павлу Дурову», — отметил Канаев.

Он обратил внимание на то, что от коронавируса в мире вакцинацию прошли уже сотни миллионов человек.

«Похоже, что если существует глобальный заговор для борьбы с перенаселением Земли, то на него работают одни антипрививочники», — заявил Канаев.

25 октября в Telegram-канале РБК появился опрос, в котором предлагалось ответить на вопрос «Поддержали бы вы введение жёстких ограничений для граждан без прививки от COVID-19 в России?». Предлагались два варианта ответа: «Да, люди без прививки должны быть изолированы» и «Нет, это дискриминация и нарушение прав человека».

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