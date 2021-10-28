Москва попала в топ-20 рейтинга глобальных городов, который составляет международная консалтинговая компания Kearney.

Об этом сообщает «Правда.Ру».

В новом списке российская столица поднялась на две позиции и заняла 18-е место.

Всего в перечне представлено 156 городов. Лидируют Нью-Йорк, Лондон и Париж.

«Позиции Москвы в первой двадцатке глобальных городов мира — это результат постоянной работы по улучшению в столице делового климата, привлечению инвестиций, а также традиционно высокого уровня развития культуры и спорта», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Рейтинг глобальных городов публикуется с 2008 года. Москва присутствует в списке с 2012-го и на протяжении девяти лет входит в первую двадцатку, говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы прокомментировали позиции столицы в международных рейтингах в 2021 году.