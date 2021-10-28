Власти Подмосковья напомнили о закрытии офисов МФЦ в нерабочие дни

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв напомнил о закрытии офисов МФЦ в нерабочие дни.
Власти Подмосковья напомнили о закрытии офисов МФЦ в нерабочие дни
  • © Правительство Московской области

«Нам лучше воздержаться от посещений МФЦ. Понятно, что это важные хлопоты. Регистрация и получение документов — всё это часть нашей жизни. Вроде бы выходные дни, время есть — и всё-таки мы попросили бы воздержаться», — заявил глава региона в эфире телеканала «360».

Вместе с тем продолжает работать областной портал госуслуг.

Воробьёв также выразил надежду, что в нерабочие дни жители будут активнее вакцинироваться.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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