В Подмосковье предусмотрели дежурные группы в детсадах для детей работающих родителей

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В Московской области предусмотрели дежурные группы в детсадах для детей работающих родителей.
В Подмосковье предусмотрели дежурные группы в детсадах для детей работающих родителей
  • © Правительство Московской области

«Детские сады закрыты, как и школы. Каникулы. Детские сады оставили только дежурные группы. Это гораздо меньшее количество малышей, которые могут в течение дня находиться в детских садах», — заявил губернатор Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360».

Как отметил глава региона, власти понимают, насколько важно семье, где родители работают, иметь такую возможность.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму разрешили посещать торговые центры только по QR-кодам.

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