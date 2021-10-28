В Подмосковье предусмотрели дежурные группы в детсадах для детей работающих родителей

В Московской области предусмотрели дежурные группы в детсадах для детей работающих родителей.

«Детские сады закрыты, как и школы. Каникулы. Детские сады оставили только дежурные группы. Это гораздо меньшее количество малышей, которые могут в течение дня находиться в детских садах», — заявил губернатор Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360».

Как отметил глава региона, власти понимают, насколько важно семье, где родители работают, иметь такую возможность.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму разрешили посещать торговые центры только по QR-кодам.