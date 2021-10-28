Адвокат Иван Павлов сообщил, что он объявлен в розыск

Адвокат Иван Павлов, представляющий интересы советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене, сообщил, что его объявили в розыск.

«20 сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск», — написал Павлов.

Он заявил, что узнал об объявлении в розыск от Сафронова.

«Об объявлении меня в розыск мы узнали от Ивана Сафронова, которому об этом сообщил следователь (Александр. — RT) Чабан», — пояснил Павлов.

Бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Сафронов был задержан в июле 2020 года по делу о госизмене.