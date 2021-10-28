Адвокат Иван Павлов сообщил, что он объявлен в розыск
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- РИА Новости
«20 сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск», — написал Павлов.
Он заявил, что узнал об объявлении в розыск от Сафронова.
«Об объявлении меня в розыск мы узнали от Ивана Сафронова, которому об этом сообщил следователь (Александр. — RT) Чабан», — пояснил Павлов.
Бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Сафронов был задержан в июле 2020 года по делу о госизмене.