Спрос на онлайн-тренировки и уроки танцев в России вырос на 533% в пандемию
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Услуги».
«В первый локдаун переход в онлайн для тренеров и их учеников стал вынужденной мерой, но впоследствии многие россияне оценили преимущества занятий дома и уже не вернулись в залы», — заявили в сервисе.
Предложение услуг онлайн-тренеров выросло на 247% по сравнению с 2019 годом.
Число запросов на онлайн-уроки вождения выросло в шесть раз.
Ранее, как сообщал сайт «Невские новости», сервис «Работа.ру» и «РЖД-Медицина» провели исследование на тему того, как россияне поддерживают своё здоровье.