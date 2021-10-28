Спрос на онлайн-тренировки и уроки танцев в России вырос на 533% в пандемию

Спрос на тренировки и уроки танцев онлайн в России вырос на 533% во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Услуги».

«В первый локдаун переход в онлайн для тренеров и их учеников стал вынужденной мерой, но впоследствии многие россияне оценили преимущества занятий дома и уже не вернулись в залы», — заявили в сервисе.

Предложение услуг онлайн-тренеров выросло на 247% по сравнению с 2019 годом.

Число запросов на онлайн-уроки вождения выросло в шесть раз.

Ранее, как сообщал сайт «Невские новости», сервис «Работа.ру» и «РЖД-Медицина» провели исследование на тему того, как россияне поддерживают своё здоровье.