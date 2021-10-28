Спрос на онлайн-тренировки и уроки танцев в России вырос на 533% в пандемию

Короткая ссылка
Спрос на тренировки и уроки танцев онлайн в России вырос на 533% во время пандемии COVID-19.
Спрос на онлайн-тренировки и уроки танцев в России вырос на 533% в пандемию
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Услуги».

«В первый локдаун переход в онлайн для тренеров и их учеников стал вынужденной мерой, но впоследствии многие россияне оценили преимущества занятий дома и уже не вернулись в залы», — заявили в сервисе.

Предложение услуг онлайн-тренеров выросло на 247% по сравнению с 2019 годом.

Число запросов на онлайн-уроки вождения выросло в шесть раз.

Ранее, как сообщал сайт «Невские новости», сервис «Работа.ру» и «РЖД-Медицина» провели исследование на тему того, как россияне поддерживают своё здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить