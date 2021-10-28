Cуд отменил оправдательный приговор сыну экс-чиновника из Дагестана по делу об убийстве

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Мосгорсуд отменил оправдательный приговор сыну экс-чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова — Муртузали — по делу об убийстве студентки МГИМО. Об этом сообщил адвокат Шамиль Яндарбаев.
Cуд отменил оправдательный приговор сыну экс-чиновника из Дагестана по делу об убийстве
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«К сожалению, приговор был отменён, основания для этого решения нам ещё не известны, дело направили на новое рассмотрение в Никулинский суд Москвы», — приводит РИА Новости слова защитника.

Пока вопрос о повторном избрании меры пресечения не поднимался, подчеркнул адвокат.

Оправдательный приговор по делу был вынесен летом 2021 года судом присяжных.

В апреле 2018 года студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвёртого этажа здания вуза и скончалась в больнице.

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