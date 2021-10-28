В Москве начали принимать заявки на бизнес-курс «Академия инноваторов»

Московский инновационный кластер начал принимать заявки на бизнес-курс «Академия инноваторов».

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Программа предназначена для начинающих предпринимателей, у которых уже есть инновационные идеи или желание присоединиться к другим проектам, где могут пригодиться их компетенции и опыт.

Набор проходит до 28 ноября. Участие бесплатное.

«Первый поток стартует 1 декабря. В нём предусмотрено 500 мест. Обучение рассчитано на четыре месяца. Занятия будут проходить в онлайн- и офлайн-форматах», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Запланирован курс лекций и индивидуальные сессии с наставниками. Участникам программы помогут определить рыночную нишу, составить бизнес-план, дадут рекомендации по формированию команды и привлечению инвестиций.

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