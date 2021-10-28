В Федерации автовладельцев России дали советы по покупке машин с пробегом

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Руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов дал советы по покупке машин с пробегом.
В Федерации автовладельцев России дали советы по покупке машин с пробегом
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Прежде всего нужно зайти на сайт Госавтоинспекции и по VIN-номеру проверить историю автомобиля, а на сайте Федеральной нотариальной палаты можно посмотреть, не числится ли машина в реестре заложенного имущества.

«Когда речь идёт о б/у рынке, особенно об относительно молодых автомобилях, до пяти лет, нужно смотреть на юридическую чистоту покупки. На рынке подержанных машин много залоговых автомобилей. Если человек, который продал автомобиль, не будет выплачивать деньги по кредиту, у покупателя могут просто забрать транспортное средство», — сказал Едрышов в беседе с радио Sputnik.

Как отметил эксперт, пробег — существенный показатель при покупке машины, но истинный пробег иногда установить невозможно, поэтому стоит смотреть на косвенные подтверждения — износ руля, педалей, насколько продавлено сиденье.

По словам Едрышова, желательно иметь финансовую подушку безопасности на случай поломки автомобиля.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.

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