Заммэра Москвы сообщила о росте числа желающих вакцинироваться

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Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала о ситуации с вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19.
Заммэра Москвы сообщила о росте числа желающих вакцинироваться
  • AP

«Уже с прошлой недели мы наблюдаем рост желающих вакцинироваться и, что самое важное, наблюдаем рост желающих поставить прививку повторно через шесть месяцев. На сегодняшний день в среднем у нас вакцинируются в день 26—27 тыс. человек, из них повторно — 7—8 тыс. ... Мы думаем, что количество вакцинированных людей будет расти в ближайшие недели, поэтому уже с этой недели расширяем вакцинационные мощности до 35 тыс. И так как мы имеем достаточно богатый опыт быстрого развёртывания мощностей (летом мы вакцинировали ежедневно до 100 тыс.), любой спрос москвичей на вакцинацию будет полностью нами удовлетворён», — цитирует ТАСС Ракову.

Согласно данным на 28 октября, за сутки в России выявили 40 096 заболевших COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 392 697 случаев коронавирусной инфекции.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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