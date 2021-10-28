В Москве начался отбор добровольцев для второго этапа испытаний вакцины среди подростков
- AP
«В настоящее время проводится предварительный отбор добровольцев для участия во втором этапе исследования», — говорится в сообщении на сайте правительства столицы.
Отмечается, что в Москве проходит исследование безопасности вакцины «Спутник V» для детей.
В первом этапе исследования поучаствовали 99 подростков.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что регистрация детской вакцины от коронавируса ожидается в скором времени.