В Москве начался отбор добровольцев для второго этапа испытаний вакцины среди подростков

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В Москве проводится предварительный отбор добровольцев для второго этапа испытаний вакцины от коронавируса среди подростков от 12 до 17 лет.
В Москве начался отбор добровольцев для второго этапа испытаний вакцины среди подростков
  • AP

«В настоящее время проводится предварительный отбор добровольцев для участия во втором этапе исследования», — говорится в сообщении на сайте правительства столицы.

Отмечается, что в Москве проходит исследование безопасности вакцины «Спутник V» для детей.

В первом этапе исследования поучаствовали 99 подростков.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что регистрация детской вакцины от коронавируса ожидается в скором времени.

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