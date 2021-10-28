В Москве начался отбор добровольцев для второго этапа испытаний вакцины среди подростков

В Москве проводится предварительный отбор добровольцев для второго этапа испытаний вакцины от коронавируса среди подростков от 12 до 17 лет.

«В настоящее время проводится предварительный отбор добровольцев для участия во втором этапе исследования», — говорится в сообщении на сайте правительства столицы.

Отмечается, что в Москве проходит исследование безопасности вакцины «Спутник V» для детей.

В первом этапе исследования поучаствовали 99 подростков.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что регистрация детской вакцины от коронавируса ожидается в скором времени.