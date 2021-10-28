Председатель КС России высказался о задачах органов власти в условиях кризисов и пандемий

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Разрешение противоречия между обязанностью гарантировать права и свободы граждан и необходимостью обеспечивать национальную безопасность является одной из главных конституционных проблем для государства, считает председатель Конституционного суда России (КС) Валерий Зорькин.
Председатель КС России высказался о задачах органов власти в условиях кризисов и пандемий
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

Такое мнение он выразил в статье для «Российской газеты».

«Одной из главных конституционных проблем для государства в современных условиях является разрешение противоречия между обязанностью гарантировать права и свободы граждан, в том числе их социальные права, социальную защищённость и благополучие, и необходимостью обеспечивать национальную безопасность, конкурентоспособность на международной арене», — заявил Зорькин.

Также перед государством стоит задача противостоять внешним экономическим санкциям и многочисленным вызовам глобализации, отметил он.

«Это очень непростая проблема, но наша Конституция, в настоящее время существенно обновлённая, позволяет найти разумный баланс в этом основополагающем вопросе», — сказал председатель КС.

При этом он подчеркнул, что опасность «произвольного вторжения» законодателя в сферу конституционных прав «резко возрастает в условиях усиления террористической активности» и социально-экономических и экологических кризисов и пандемий.

По мнению Зорькина, иногда у органов власти может возникнуть «соблазн пойти по пути ограничения прав» для защиты основ конституционного строя.

Вместе с тем он отметил, что этот «более лёгкий путь далеко не всегда бывает верным», а если и двигаться по нему, «то не очень далеко и очень осторожно».

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