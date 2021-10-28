В СК назвали возможную причину падения крана на стройке в Хабаровске

Короткая ссылка
Причиной падения крана на стройке детской поликлиники в Хабаровске, в результате чего погиб один рабочий, могла стать техническая неисправность оборудования или нарушение правил его эксплуатации. Об этом заявили в пресс-службе следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
В СК назвали возможную причину падения крана на стройке в Хабаровске
  • РИА Новости

«Следствием рассматриваются ... все ... версии случившегося, среди которых возможные технические неисправности крана или нарушение правил его эксплуатации», — сообщает пресс-служба.

Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 Уголовного кодекса России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») продолжается.

Ранее сообщалось, что в результате падения башенного крана на строящееся здание детской поликлиники в Хабаровске погиб один человек

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить