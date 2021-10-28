В СК назвали возможную причину падения крана на стройке в Хабаровске
- РИА Новости
«Следствием рассматриваются ... все ... версии случившегося, среди которых возможные технические неисправности крана или нарушение правил его эксплуатации», — сообщает пресс-служба.
Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 Уголовного кодекса России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») продолжается.
Ранее сообщалось, что в результате падения башенного крана на строящееся здание детской поликлиники в Хабаровске погиб один человек.