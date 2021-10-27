В Мурманской области направят более 800 млн рублей на реконструкцию спортобъектов

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В Мурманской области направят более 800 млн рублей на реконструкцию спортивных объектов, заявила заместитель губернатора Елена Дягилева.
В Мурманской области направят более 800 млн рублей на реконструкцию спортобъектов
  • Reuters

Об этом сообщает Nord-News.

Как рассказала Дягилева, основной целью реализации актуализированного плана «На Севере — жить!» в сфере физкультуры и спорта является максимальное привлечение жителей к здоровому образу жизни. Одно из важных направлений работы — создание новых и реконструкция уже имеющихся объектов.

Кроме того, особое внимание уделят развитию массового спорта — более 300 млн рублей из федерального и областного бюджетов направят на проекты, участие в которых будет бесплатным.

Как ранее сообщал сайт Nation News, в Крыму рассказали о работе по реконструкции стадионов.

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