РКН составил протокол в отношении Google и предупредил об угрозе оборотного штрафа

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Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за повторное неудаление запрещённых материалов, компании грозит штраф в размере 5 или 10% годового оборота.
РКН составил протокол в отношении Google и предупредил об угрозе оборотного штрафа
  • Reuters

«Правонарушение предполагает наказание в виде наложения административного штрафа, который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании. Протокол будет передан в суд для привлечения компании к ответственности», — говорится в заявлении Роскомнадзора.

С начала года в Google было составлено уже 16 протоколов об административных нарушениях, компания привлечена к административной ответственности на 32,5 млн рублей.

Ранее стало известно о планах Роскомнадзора обратиться в суд для взыскания с Google оборотных штрафов за систематическое неудаление запрещённого контента.

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