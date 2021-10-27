В РСТ прокомментировали ситуацию с ценами на авиабилеты в Турцию и Египет

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с ценами на авиабилеты в Турцию и Египет.

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что цены были повышены ещё до объявления нерабочих дней — в связи с приближающимися школьными каникулами. Введённые нерабочие дни способствовали дозагрузке уже имеющихся рейсов.

«Из-за динамического ценообразования на последние места в салоне самолёта цена действительно может быть выше. Сейчас средняя цена на билет в Анталью — 35 тыс. рублей, а чуть раньше она была 20—25 тыс. рублей. Средний чек за Египет сейчас 60 тыс. рублей, а раньше был 40 тыс.», — отметил Горин.

По его словам, два последних места в самолёте могут продаваться за любые деньги, их и приводят сейчас в СМИ.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Aviasales сообщила, что цены на авиабилеты в Турцию выросли до 350 тыс. рублей, на курорты Египта — до 450 тыс. рублей в одну сторону в период длинных выходных дней.