Специалист Роспотребнадзора Яцышина отметила эффективность медицинских масок

Заведующая лабораторией молекулярной диагностики эпидемиологии инфекций дыхательных путей ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина рассказала об эффективности медицинских масок.

«Маска является действенным средством противоэпидемической защиты и позволяет остановить распространение возбудителя в обществе», — заявила она в разговоре с РИА Новости.

Яцышина отметила, что, согласно исследованиям, вероятность заражения респираторными инфекциями снижается на 50%.

Надежда Фуранина, врач «СМ-Клиники», аллерголог-иммунолог высшей категории, напомнила о необходимости носить маску привитым от коронавируса.

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что маска нужна для минимизации проникновения вирусных частиц в организм.