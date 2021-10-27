Специалист Роспотребнадзора Яцышина отметила эффективность медицинских масок

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Заведующая лабораторией молекулярной диагностики эпидемиологии инфекций дыхательных путей ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина рассказала об эффективности медицинских масок.
Специалист Роспотребнадзора Яцышина отметила эффективность медицинских масок
  • Reuters

«Маска является действенным средством противоэпидемической защиты и позволяет остановить распространение возбудителя в обществе», — заявила она в разговоре с РИА Новости.

Яцышина отметила, что, согласно исследованиям, вероятность заражения респираторными инфекциями снижается на 50%.

Надежда Фуранина, врач «СМ-Клиники», аллерголог-иммунолог высшей категории, напомнила о необходимости носить маску привитым от коронавируса.

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что маска нужна для минимизации проникновения вирусных частиц в организм.

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