Специалист Роспотребнадзора Яцышина отметила эффективность медицинских масок
- Reuters
«Маска является действенным средством противоэпидемической защиты и позволяет остановить распространение возбудителя в обществе», — заявила она в разговоре с РИА Новости.
Яцышина отметила, что, согласно исследованиям, вероятность заражения респираторными инфекциями снижается на 50%.
Надежда Фуранина, врач «СМ-Клиники», аллерголог-иммунолог высшей категории, напомнила о необходимости носить маску привитым от коронавируса.
В беседе с газетой «Известия» она отметила, что маска нужна для минимизации проникновения вирусных частиц в организм.