В Москве реорганизуют участок бывшей промзоны Красный Строитель

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На заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы одобрили проект комплексного развития бывшей промзоны Красный Строитель.
В Москве реорганизуют участок бывшей промзоны Красный Строитель
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

«Площадь территории бывшей промзоны Красный Строитель, подлежащей комплексному развитию, составляет почти 35 га. В будущем здесь появятся детские сады, школы, поликлиники, а также производственные объекты, за счёт которых будет создано 4,6 тыс. новых рабочих мест», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвестор вложит в реорганизацию почти 100 млрд рублей. Ежегодные поступления в городской бюджет превысят 7 млрд рублей.

На территории также планируют построить более 400 тыс. кв. м недвижимости, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков в беседе с kp.ru в рамках деловой программы Moscow Urban Forum рассказал о работе по благоустройству города.

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