В Томской области подвели итоги уборочной кампании — намолочено более 445 тыс. тонн зерна.

Об этом сообщает vtomske.ru.

«Томские аграрии в очередной раз одними из первых в Сибири закончили уборку зерновых и зернобобовых. Хозяйства региона намолотили 445,3 тыс. тонн зерна в бункерном весе, или 104% к уровню прошлого года, когда было намолочено 427,8 тыс. тонн», — заявили в региональной администрации.

Там отметили, что урожайность зерновых в 2021 году стала рекордной — 27 центнеров с гектара.

По Сибири регион занимает второе место по темпам уборки и урожайности. Лидирует Красноярский край, где собрали 31,3 центнера с гектара.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о работе по выращиванию мискантуса, подсолнечника и масличного льна.