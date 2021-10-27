В водной акватории Москвы собрали более 600 тонн мусора в 2021 году
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Работы проходили в Москве-реке и судоходной части Яузы.
По словам Бирюкова, с открытием навигации суда коммунального флота в ежедневном режиме занимаются сбором мусора, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна.
«Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах Московской кольцевой автодороги (МКАД) находятся под круглосуточным контролем», — отметил он.
Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.