В водной акватории Москвы собрали более 600 тонн мусора в 2021 году

Коммунальный флот собрал более 600 т мусора в водной акватории Москвы в 2021 году, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Работы проходили в Москве-реке и судоходной части Яузы.

По словам Бирюкова, с открытием навигации суда коммунального флота в ежедневном режиме занимаются сбором мусора, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна.

«Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах Московской кольцевой автодороги (МКАД) находятся под круглосуточным контролем», — отметил он.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.