На Красной Пресне отремонтировали четыре фасада в рамках комплексного благоустройства.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты очистили фасады от пыли, наслоений краски, грязи. Также заделаны трещины. Фасады покрашены в соответствии с колористическим паспортом.

Комплексное благоустройство улицы завершилось в сентябре. Тогда там убрали провода, обновили асфальт на проезжей части и привели в порядок тротуары.

Ранее НСН передавала, что в Москве рассказали о ходе реставрации парадных ворот Александринского дворца в Нескучном саду.