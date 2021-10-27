На Красной Пресне отремонтировали четыре фасада

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На Красной Пресне отремонтировали четыре фасада в рамках комплексного благоустройства.
На Красной Пресне отремонтировали четыре фасада
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты очистили фасады от пыли, наслоений краски, грязи. Также заделаны трещины. Фасады покрашены в соответствии с колористическим паспортом.

Комплексное благоустройство улицы завершилось в сентябре. Тогда там убрали провода, обновили асфальт на проезжей части и привели в порядок тротуары.

Ранее НСН передавала, что в Москве рассказали о ходе реставрации парадных ворот Александринского дворца в Нескучном саду.

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