Фитнес-клубы, салоны красоты и бассейны приостановят работу в нерабочие дни в Москве

В Москве в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября приостановят работу салоны красоты, спорткомплексы, массажные салоны, солярии, бани и сауны, фитнес-клубы и бассейны. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

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«Не будут работать салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны», — говорится в сообщении. Медицинские организации продолжат оказывать плановую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объёме. В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Колледжи и вузы Москвы перейдут на дистанционное обучение в нерабочие дни.