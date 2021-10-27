Фитнес-клубы, салоны красоты и бассейны приостановят работу в нерабочие дни в Москве
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«Не будут работать салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны», — говорится в сообщении.
Медицинские организации продолжат оказывать плановую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объёме.
В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.
Колледжи и вузы Москвы перейдут на дистанционное обучение в нерабочие дни.