Фитнес-клубы, салоны красоты и бассейны приостановят работу в нерабочие дни в Москве

Короткая ссылка
В Москве в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября приостановят работу салоны красоты, спорткомплексы, массажные салоны, солярии, бани и сауны, фитнес-клубы и бассейны. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Фитнес-клубы, салоны красоты и бассейны приостановят работу в нерабочие дни в Москве
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Не будут работать салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны», — говорится в сообщении.

Медицинские организации продолжат оказывать плановую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объёме.

В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.

Колледжи и вузы Москвы перейдут на дистанционное обучение в нерабочие дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить