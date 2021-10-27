Судебная задолженность Навального выросла до 29,5 млн рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерена взыскать с Алексея Навального дополнительные 143 200 рублей. На такую сумму после отклонения апелляции по иску самарского блогера Алексея Жирухина вырос долг Навального. В итоге его совокупная задолженность по судебным делам выросла до 29,5 млн рублей.

Исполнительное производство по иску блогера Жирухина к Навальному было зарегистрировано ещё 28 сентября 2021 года. Об этом свидетельствует запись на сайте ведомства.

Как пояснили RT в пресс-службе Люблинского городского суда Москвы, решение о взыскании средств окончательно было принято судом апелляционной инстанции 12 мая 2021 года и вступило в законную силу.

В беседе с RT адвокат правового центра «Человек и Закон» Денис Никитин пояснил, что ФССП приняла дело в исполнительное производство, вероятнее всего, после обращения самого истца.

«Чтобы после решения суда получить средства, взыскателю необходимо обратиться в территориальное отделение ФССП. По гражданским делам установлен срок в 60 дней на исполнение судебных решений по исполнительному листу с момента обращения взыскателя к приставам и открытия производства», — пояснил Никитин.

Первое рассмотрение дела прошло 21 декабря 2020 года. Алексей Жирухин требовал взыскать с Навального компенсацию за нарушение авторских прав. Спор возник из-за фотографии Жирухина, которую Навальный разместил в одном из своих видео. Суд тогда принял решение в пользу истца, ответчик подал апелляцию.