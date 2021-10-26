Психолог заявил, что дошкольники стали проводить больше времени с гаджетами на фоне пандемии
- Reuters
«Это печальная статистика, учитывая, что ребёнку следует пользоваться гаджетом не более получаса в день», — сказал Веракса во время выступления на круглом столе в газете «Взгляд».
По словам эксперта, контент, который зачастую позиционируется как развивающий, таковым не является.
Как считает Веракса, психологи должны активнее контактировать с бизнесом по вопросам разработки контента для физического развития детей.
Ранее главный психиатр Московской области Антон Масякин в беседе с телеканалом «360» рассказал, что современные дети практически всё время проводят со смартфонами в руках, чем вызывают беспокойство родителей.