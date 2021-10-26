Психолог заявил, что дошкольники стали проводить больше времени с гаджетами на фоне пандемии

Заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, доктор психологических наук Александр Веракса заявил, что на фоне пандемии дошкольники стали проводить больше времени за гаджетами — до 24 часов в неделю.

«Это печальная статистика, учитывая, что ребёнку следует пользоваться гаджетом не более получаса в день», — сказал Веракса во время выступления на круглом столе в газете «Взгляд».

По словам эксперта, контент, который зачастую позиционируется как развивающий, таковым не является.

Как считает Веракса, психологи должны активнее контактировать с бизнесом по вопросам разработки контента для физического развития детей.

Ранее главный психиатр Московской области Антон Масякин в беседе с телеканалом «360» рассказал, что современные дети практически всё время проводят со смартфонами в руках, чем вызывают беспокойство родителей.