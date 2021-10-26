В «Автостате» заявили о снижении числа официальных дилерских центров в III квартале

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В III квартале 2021 года число официальных автомобильных дилерских центров в России сократилось на 39.
В «Автостате» заявили о снижении числа официальных дилерских центров в III квартале
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что в июле насчитывалось 3182 центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, а в октябре их стало 3143.

С января по сентябрь количество официальных дилерских центров в стране уменьшилось на 67.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.

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