В Ставропольском крае в 2021 году отремонтировали 107 км дорог по нацпроекту
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- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru.
Отмечается, что заданный план на текущий год практически выполнен. Новое покрытие получили дороги в Ставрополе, а также в Невинномысске, Михайловске, Грачёвском, Кочубеевском, Труновском и Шпаковском округах.
«Работы проводились комплексно, в том числе появились разметка, знаки и барьерные ограждения. Привели в порядок остановки и провели освещение», — отметил глава региона.
По словам Владимирова, в настоящее время составляется план работ на 2022 год.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о ходе работ по ремонту дорог в 2021-м.