В Ставропольском крае в 2021 году отремонтировали 107 км дорог по нацпроекту

В Ставропольском крае с начала 2021 года отремонтировали 107 км дорог по нацпроекту, рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

Об этом сообщает newstracker.ru.

Отмечается, что заданный план на текущий год практически выполнен. Новое покрытие получили дороги в Ставрополе, а также в Невинномысске, Михайловске, Грачёвском, Кочубеевском, Труновском и Шпаковском округах.

«Работы проводились комплексно, в том числе появились разметка, знаки и барьерные ограждения. Привели в порядок остановки и провели освещение», — отметил глава региона.

По словам Владимирова, в настоящее время составляется план работ на 2022 год.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о ходе работ по ремонту дорог в 2021-м.