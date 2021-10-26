Жители Москвы рассказали о планах на нерабочие дни

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Жители Москвы рассказали о планах на период нерабочих дней.
Жители Москвы рассказали о планах на нерабочие дни
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса, проведённого сервисом SuperJob.

По словам 23% опрошенных, они выйдут на работу. Ещё 13% планируют находиться дома, 9% уделят время саморазвитию, а 8% — домашним делам, в том числе ремонту.

Как рассказали 7% участников исследования, они намерены поехать на дачу или отоспаться. 6% собираются провести время за чтением или побыть с семьёй, 3% займутся просмотром фильмов и сериалов, ещё 3% найдут время на любимое хобби.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что жители России рассказали о своих планах на нерабочие дни.

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