Женщина и ребёнок погибли в ДТП с грузовиком в Оренбургской области

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На трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области легковой автомобиль ВАЗ-2115 столкнулся с грузовиком.
Женщина и ребёнок погибли в ДТП с грузовиком в Оренбургской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

ДТП произошло на 240-м километре автодороги в районе подъезда к Оренбургу. Погибли женщина и ребёнок, которые находились в легковой машине. Также пострадала пассажирка, она госпитализирована.

Проводится проверка. Представители регионального УМВД устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что по факту крупного ДТП в Удмуртии, в котором погибли два человека и ещё трое пострадали, возбуждено уголовное дело.

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