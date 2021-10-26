В Ярославской области загорелся завод по производству хлеба

В городе Рыбинске Ярославской области произошло возгорание в галерее для подачи пищевых продуктов на заводе по производству хлебопродуктов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Поступило сообщение о пожаре на заводе по адресу: улица Черемховская Гавань, дом 1. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение транспортерной галереи на площади 500 кв. м», — говорится в заявлении.

Уточняется, что к тушению пожара привлечены 46 человек, задействовано 18 единиц техники, в том числе пожарный катер.

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