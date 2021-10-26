Роспотребнадзор рассказал о нарушениях антикоронавирусных мер в Москве за неделю

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Управление Роспотребнадзора по Москве выявило за неделю 118 нарушений антикоронавирусных мер в местах массового скопления людей.
Роспотребнадзор рассказал о нарушениях антикоронавирусных мер в Москве за неделю
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В период с 18 по 24 октября 2021 года специалистами управления обследовано 469 объектов, в том числе кинотеатры, театры, концертные залы, выставки, музеи, стадионы, торговые центры... из них в 118 объектах установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по фактам выявленных нарушений возбуждено 137 административных дел. Применён временный запрет деятельности в отношении десяти объектов, они опечатаны в досудебном порядке.

26 октября сообщалось, что за сутки в России выявили 36 446 случаев инфицирования коронавирусом.

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