Роспотребнадзор рассказал о нарушениях антикоронавирусных мер в Москве за неделю
- Reuters
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В период с 18 по 24 октября 2021 года специалистами управления обследовано 469 объектов, в том числе кинотеатры, театры, концертные залы, выставки, музеи, стадионы, торговые центры... из них в 118 объектах установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении.
Отмечается, что по фактам выявленных нарушений возбуждено 137 административных дел. Применён временный запрет деятельности в отношении десяти объектов, они опечатаны в досудебном порядке.
26 октября сообщалось, что за сутки в России выявили 36 446 случаев инфицирования коронавирусом.