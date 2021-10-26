Жители 402 населённых пунктов Подмосковья получили газ в рамках проекта «Социальная газификация»

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Жители 402 населённых пунктов Московской области получили газ в рамках проекта «Социальная газификация».
Жители 402 населённых пунктов Подмосковья получили газ в рамках проекта «Социальная газификация»
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Евгения Хромушина.

«Мы видим большой спрос на участие, так как от жителей поступило уже более 84 тыс. заявок на заключение комплексного договора», — заявил Хромушин.

Такой договор необходим для выполнения работ уже внутри самого земельного участка. По федеральному проекту газ проводят до границ домовладения.

«По программе социальной газификации работы в Московской области идут с опережением графика», — подчеркнул вице-губернатор.

Он уточнил, что на данный момент выполнено почти 20% от плана. К концу года показатель должен составить 28%.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Москве состоялась встреча министра энергетики России Николая Шульгинова и главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Они обсудили вопросы газификации и развития электросетей в регионе.

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