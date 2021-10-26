Исследование: россияне приобрели рекордное количество кофемашин в 2021 году

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В аналитическом исследовании «М.Видео-Эльдорадо» говорится, что россияне в 2021 году купили 1 млн кофемашин.
Исследование: россияне приобрели рекордное количество кофемашин в 2021 году
  • Pixabay

Об этом пишет «Газета.Ru».

Как считают аналитики, такая ситуация сложилась, потому что в связи с пандемией часть россиян перешли на домашнее обучение и удалённую работу.

Уточняется, что за первые девять месяцев 2021 года россияне приобрели более 1 млн кофемашин на общую сумму свыше 13 млрд рублей, что является абсолютным рекордом и превышает прошлогодние показатели на 17% в количественном и на 25% в денежном выражении, говорится в исследовании.

Как ранее сообщала газета «Известия», в России спрос на обогреватели для дома в сентябре увеличился в 2,5 раза по сравнению с июлем.

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