Риелтор рассказал, как обезопасить пожилых от мошенничества с квартирами

Частный риелтор Игорь Аршинов рассказал, как обезопасить пожилых родственников от мошенничества с квартирами.

«Подобные ограбления случаются довольно часто. И не только после звонка «службы безопасности банка» или «полиции». Очень часто такое случается после звонка из «соцзащиты», где вежливые «работники» предлагают «помощь», из-за которой пенсионер оказывается без квартиры», — цитирует эксперта Life.ru.

По словам Аршинова, для предотвращения таких ситуаций можно, например, договориться, что оригиналы всех документов на квартиру пожилых родителей будут храниться у их детей.

Также специалист напомнил о варианте с долевой собственностью.

«В этом случае для совершения сделок с квартирой понадобится как минимум подпись обоих владельцев долей. Это может даже предотвратить возможный звонок — ведь из выписки из госреестра мошенники могут увидеть, что у квартиры несколько владельцев, и сразу потеряют интерес», — пояснил риелтор.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.